Песков заявил, что Индия является сторонником мира и диалога по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Индия является сторонником мира и диалога в вопросе решения конфликта на Украине, что полностью сходится к российским подходом к урегулированию ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".