Песков заявил, что Индия является сторонником мира и диалога по Украине

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем Индия является сторонником мира и диалога в вопросе решения конфликта на Украине, что полностью сходится к российским подходом к урегулированию ситуации, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос "Известий".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии