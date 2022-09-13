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Новый (отвратительный) тренд — ваббинг: девушки используют выделения из влагалища вместо духов

Новый (отвратительный) тренд — ваббинг: девушки используют выделения из влагалища вместо духов

На что только не пойдут девушки, чтобы завладеть твоим вниманием! Женское сообщество раскололось на два кардинально противоположных лагеря: один кричит о независимости и прочем феминизме, второй изо всех сил стремится привлечь мужское внимание.

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