На что только не пойдут девушки, чтобы завладеть твоим вниманием! Женское сообщество раскололось на два кардинально противоположных лагеря: один кричит о независимости и прочем феминизме, второй изо всех сил стремится привлечь мужское внимание.
На что только не пойдут девушки, чтобы завладеть твоим вниманием! Женское сообщество раскололось на два кардинально противоположных лагеря: один кричит о независимости и прочем феминизме, второй изо всех сил стремится привлечь мужское внимание.
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