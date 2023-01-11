Politico: что Москва и Киев должны сделать, чтобы победить

По мере того как специальная военная операция России на Украине приближается к своей первой годовщине, обе стороны сейчас подводят итоги и планируют свои следующие шаги в конфликте, который застрял в режиме ожидания в течение последних трех месяцев.
Популярные статьи
- В США немного ужаснулись: в России создали систему «Борщевик» для высокоточного обнаружения терминалов Starlink. Охота начинается!
- Ну что ж, идем к классическому финалу, как в 1945-м. Запад тогда готовил к выходу из Германии всех нужных ему специалистов, преступников и маргиналов. Сейчас включается похожий сценарий...
- Про кретина, который был идиотом ещё до своего слабоумия
Свежие комментарии