Новости, события, факты

146 022 подписчика

Politico: что Москва и Киев должны сделать, чтобы победить

Politico: что Москва и Киев должны сделать, чтобы победить

По мере того как специальная военная операция России на Украине приближается к своей первой годовщине, обе стороны сейчас подводят итоги и планируют свои следующие шаги в конфликте, который застрял в режиме ожидания в течение последних трех месяцев.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх