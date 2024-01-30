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ЭХО РАЙОНА

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Экологическое занятие пройдет в медиацентре на 1-й Новокузьминской

Центральная детская библиотека №104 приглашает жителей района Рязанский 3 февраля на интерактивное экологическое мероприятие, которое познакомит ребят с красивейшим и загадочным явлением природы - снежинкой.

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