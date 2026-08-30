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В украинской компании Fire Point ищут «крота» после взрывов на арсенале в Милой

В украинской компании Fire Point ищут «крота» после взрывов на арсенале в Милой В сети появляются новые кадры со взрывом и последствиями вторичной детонации на складе в .

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