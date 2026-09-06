Кабо-Верде: 25 человек погибли и еще несколько получили ранения после того, как автобус разбился и упал в ущелье недалеко от Кампанаса в муниципалитете Сан-Филипе в вечерние часы 5 сентября.
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