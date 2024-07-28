Дипломатические манёвры Киева на фоне плохих новостей

Возможно, когда-нибудь мы узнаем, что на самом деле происходило в Вашингтонских коридорах власти с 18 июля (после сообщения о «самоизоляции» Джо Байдена из-за ковида) и до 24 числа, когда он выступил с телеобращением о выходе из президентской гонки.