С какой целью фараоны возводили пирамиды и почему они перестали это делать

Правители Древнего Египта известны не только своими деяниями при жизни, но и посмертием, ведь многие из них были похоронены в величественных пирамидах, дошедших до наших дней, либо просто возводили и свою честь.
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