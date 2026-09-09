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Грузоперевозки ...

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Инструкция по транспортировке удобрений автотранспортом в Казахстане в 2026 году

Инструкция по транспортировке удобрений автотранспортом в Казахстане в 2026 году

Перевозка удобрений автотранспортом занимает важнейшее место в обеспечении аграрного сектора Казахстана ресурсами, напрямую влияющими на урожайность и устойчивость сельского хозяйства.

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