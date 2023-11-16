240 автоматов Калашникова задержали екатеринбургские таможенники

Уральский предприниматель, торгующий игрушками, заказал целый арсенал детского оружия из КНР. В декларации бизнесмен указал, что везет 1440 пистолетов и автоматов из пластмассы общим весом более 480 килограммов.
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