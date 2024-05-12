В Архангельской области сохранится прохладная погода

Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от - 2 до +3 градусов, на юге региона - до +6Согласно прогнозу Северного УГМС, температура воздуха сегодня будет колебаться в пределах от - 2 до +3 градусов, на юге региона - до +6Синоптики обещают небольшие осадки, преимущественно в виде снега.