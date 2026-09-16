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Царьград

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ЦППК подготовит 1,1 тыс. станций к зиме до 31 октября

ЦППК подготовит 1,1 тыс. станций к зиме до 31 октября

ЦППК начала подготовку 1,1 тыс. станций к осенне-зимнему сезону в Москве и других регионах. Завершение работ запланировано к 31 октября.

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