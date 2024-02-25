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Золото выигрывает от политических ошибок ФРС США

Золото выигрывает от политических ошибок ФРС США

Золото выигрывает от политических ошибок ФРС США Татьяна АрестоваЭкономические обозреватели акцентируют внимание на сложностях, с которыми сталкивается рынок золота в свете изменения ожиданий по смягчению политики Федеральной резервной системы США.

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