В Владимир Надо не вытеснять и выдавливать боевиков с территории Курской области, а полностью уничтожать всех.

А Кудасов После уничтожения ВСУ нашей по нашей глупости колонны военной техники наши военблоггеры начали вдруг дружно освещать уничтожение колонн ВСУ. Не понятно, они это об одной?