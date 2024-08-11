Российские военные продолжают операцию по вытеснению боевиков киевского режима с территории Курской области.
Расчет российской РСЗО «Торнадо-С» уничтожил наступающую колонну ВСУ в Курской области
Комментарии
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В
Владимир
Надо не вытеснять и выдавливать боевиков с территории Курской области, а полностью уничтожать всех.
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15 час.
А Кудасов
После уничтожения ВСУ нашей по нашей глупости колонны военной техники наши военблоггеры начали вдруг дружно освещать уничтожение колонн ВСУ. Не понятно, они это об одной?
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15 час.
Юрий Астахов
Пока - одни слова. Ни одного слова о возвращении захваченных украми территорий. Уже устали от победных реляций, сообщайте правду!
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12 час.
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