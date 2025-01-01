Изнанка реальности

Хорошо жить с изнанки реальности. Там нет мерзких приземлённых интересов – одни идеалы. Там все читали правильные книги, смотрели правильные фильмы, поют правильные песни, стремятся исключительно к хорошему, ненавидят плохое и готовы отдать ближнему последнюю рубаху.