📹⚡️Срочно! Штурмовые подразделения 8-й гвардейской армии СВ России полностью вытеснили противника с территории Кураховского механического завода и водрузили триколор над крайним складским сооружением.
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📹⚡️Срочно! Штурмовые подразделения 8-й гвардейской армии СВ России полностью вытеснили противника с территории Кураховского механического завода и водрузили триколор над крайним складским сооружением.