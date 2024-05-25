Минтранс попросили внедрить цифровой контроль водителей. С помощью смартфона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин просит главу Минтранса Романа Старовойта внедрить цифровые методы контроля за состоянием водителей и транспортаКак сообщает «Коммерсантъ», реализовать пилотный проект предлагается в сфере такси — современные методы, считают в АНО «Цифровые платформы», должны прийти на смену текущим требованиям, согласно которым водители должны дважды в день проходить медосмотр и техосмотр автомобиля.