Минтранс попросили внедрить цифровой контроль водителей. С помощью смартфона

Гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин просит главу Минтранса Романа Старовойта внедрить цифровые методы контроля за состоянием водителей и транспортаКак сообщает «Коммерсантъ», реализовать пилотный проект предлагается в сфере такси — современные методы, считают в АНО «Цифровые платформы», должны прийти на смену текущим требованиям, согласно которым водители должны дважды в день проходить медосмотр и техосмотр автомобиля.
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