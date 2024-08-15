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Петербургский дневник

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Юрист Владимирова: последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной

Выходной день 2 ноября перенесли на 30 апреля Последняя рабочая неделя в октябре будет шестидневной и продлится с 28 октября по 2 ноября из-за переноса выходного дня с субботы на 30 апреля, сообщила РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова.

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