🇪🇺🇧🇬 Итоги-2024 для Европы: курс Болгарии на государственную деградацию С 2021 года Болгария подобно Италии (о которой говорилось в предыдущей части) переживает значительную политическую нестабильность.
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🇪🇺🇧🇬 Итоги-2024 для Европы: курс Болгарии на государственную деградацию С 2021 года Болгария подобно Италии (о которой говорилось в предыдущей части) переживает значительную политическую нестабильность.
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