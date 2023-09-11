Более 500 тысяч жителей региона проголосовали за Андрея Травникова на выборах губернатора

На завершившихся накануне выборах главы Новосибирской области убедительную победу одержал действующий губернатор Андрей Травников – за него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона.
На завершившихся накануне выборах главы Новосибирской области убедительную победу одержал действующий губернатор Андрей Травников – за него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона.
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