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Более 500 тысяч жителей региона проголосовали за Андрея Травникова на выборах губернатора

Более 500 тысяч жителей региона проголосовали за Андрея Травникова на выборах губернатора

На завершившихся накануне выборах главы Новосибирской области убедительную победу одержал действующий губернатор Андрей Травников – за него проголосовало более полумиллиона избирателей (526282) или 75,72% участвовавших в голосовании жителей региона.

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