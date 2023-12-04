Какими свойствами должно обладать качественное трансмиссионное масло?

Однако это не означает, что его выбор не является актуальной темой для автовладельцев. Напротив, так как смазочный материал работает длительное время, испытывает значительные нагрузки, особенно в редукторах, то к его выбору нужно подходить особенно тщательно.
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