НАТО решило унизить Россию на Чёрном море. А мы можем разбомбить проливы и перекрыть Дунай. Разбор эксперта

США и НАТО решили унизить Россию, отобрав у неё Чёрное море. Запад ломает международные правила пользования черноморскими проливами — в его новых планах использовать Дунай как артерию для военного проникновения в черноморское подбрюшье нашей страны.
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