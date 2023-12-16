"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. На сегодняшней прямой линии, не обошли вниманием и Молдову с Арменией, которые намылились покинуть СНГ и уже который месяц братаются с Брюсселем и Вашингтоном.
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