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"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

"Пусть идут куда хотят. Ценности в них нет". Путин про выходки Армении и Молдовы

ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация.  На сегодняшней прямой линии, не обошли вниманием и Молдову с Арменией, которые намылились покинуть СНГ и уже который месяц братаются с Брюсселем и Вашингтоном.

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Комментарии
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СЕ
Сергей ЕВ
ВВП молодец
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5 час.
Сергей Федоров
Ну тогда и с прибалтов за амортизацию советской инфраструктуры надо спросить.Нарва вообще русский город!😜
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5 час.
Леонид Попивняк
.....молдавия (кроме ПНР) пусть шлангует в румындию унитазы мыть.......а всех пашикянов поделят между собой Азербайджан с Ираном.....и фиг с ними........
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3 час.

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