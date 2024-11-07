Информация о России, которую предоставляют украинцам, не соответствует действительности. Об этом РИА Новости заявил пленный стрелок-санитар из 17-й отдельной танковой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Владимир Николенко.
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