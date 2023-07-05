РИА Новый день

221 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений Акимов
    Бывает. Тут как бы соблюдение техники безопасности на производстве никто не отменял.ЧП в Москве: лифт...
  • Leon Dan
    Забавно. Такое мероприятие не выполнили бы без согласования с руководством региона. В чем он собирается разбираться?Кадыров поручил р...
  • Владимир Карпов
    Ну что вы хотите и чему возмущаетесь ??? ООН давно "легло" под Запад и надеяться на адекватность и благосклонность эт...Небензя: Генераль...

ГУР: Украинцы результатом саммита надо удовлетворены не будут

ГУР: Украинцы результатом саммита надо удовлетворены не будут

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов заявил, что саммит НАТО в Вильнюсе ожидания украинского общества не удовлетворит, поскольку «видел черновики речей», – сообщает в среду, 5 июля, британское издание The Times.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх