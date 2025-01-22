Позор НАТО: Россия заставила сбежать ВМС альянса

Гарибян Сусанна

России чужого не надо, но своё мы всегда будем защищать, как наши прадеды нам завещали. Так было и так будет всегда. Не для того Пётр 1 флот на балтике создавал, чтобы прятаться в шхерах и позволять чужакам хозяйничать вблизи наших границ. Балтика была и будет нашей.