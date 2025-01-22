Маневры НАТО в Северном море, которые должны были стать демонстрацией силы альянса, закончились неожиданным фиаско.
Позор НАТО: Россия заставила сбежать ВМС альянса
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Авас Анекак
бравада Натовскоя сдулась прибалтав пугайте
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17 час.
Владимир Соловьев
А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НАШИ РАКЕТОНОСЦЫ ТОЧЕЧЬНО УДАРЯТ ПО ФЛОТУ НАТО?!
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15 час.
Гарибян Сусанна
России чужого не надо, но своё мы всегда будем защищать, как наши прадеды нам завещали. Так было и так будет всегда. Не для того Пётр 1 флот на балтике создавал, чтобы прятаться в шхерах и позволять чужакам хозяйничать вблизи наших границ. Балтика была и будет нашей.
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15 час.
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