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Трамп одобрил первую публичную казнь с 1936 года

Трамп одобрил первую публичную казнь с 1936 года

В США собираются публично продемонстрировать исполнение смертного приговора военнослужащему. Казнь бывшего майора Нидала Малика Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ, планируют транслировать через интернет.

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