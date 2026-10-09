Трамп одобрил первую публичную казнь с 1936 года

В США собираются публично продемонстрировать исполнение смертного приговора военнослужащему. Казнь бывшего майора Нидала Малика Хасана, устроившего бойню на базе Форт-Худ, планируют транслировать через интернет.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым