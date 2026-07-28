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Газета.ру

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Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

Международная федерация функционального многоборья (IF3) официально отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении российских атлетов, передает пресс-службаФедерации функционального многоборья России (ФФМР).

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