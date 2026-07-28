Федерация функционального многоборья сняла все ограничения с россиян

Международная федерация функционального многоборья (IF3) официально отменила все ранее действовавшие ограничения в отношении российских атлетов, передает пресс-службаФедерации функционального многоборья России (ФФМР).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии