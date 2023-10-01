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Депутат Рады Гончаренко: Украина предложила США стать ее военным союзником

Соединенные Штаты Америки постоянно воюют, и Украина может стать их помощником. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко высказался по новым условиям временного финансирования правительства США без помощи Киеву.

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