В Германии назвали ситуацию, когда в ЕС "быстро забудут" любые ограничения по "СП-2" Глеб ЖуковНемецкий политолог Александр Рар предположил ситуацию, когда в Евросоюзе откажутся от любых судебных ограничений, принятых по «Северному потоку-2».