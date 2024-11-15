Театр абсурда
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Театр абсурда

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  • Дмитрий
    В Абхазии люди не...
  • ninikooo Митусова
    Да какие они звезды- Ургант, Макаревич, Слепаков, Галкин- как показала жизнь- отбросы общества. И их изменения жителя...Вы спрашиваете пр...
  • людмила бер
    Эх, Рамзана на них нет... Абхазцев 250 тысяч.человек.... ВСЕГО. в Мире.... Кланов, внутри страны штук 20....  Каждый ...В Абхазии люди не...

«Москвичи и так нам страшно завидуют и ненавидят» – генерал ВСУ против ударов «вглубь РФ»

«Москвичи и так нам страшно завидуют и ненавидят» – генерал ВСУ против ударов «вглубь РФ»

Политнавигатор У русских в крови ненависть к украинцам, за то, что они лучше живут. Об этом на канале бывшего спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил экс-замкомандующего ССО ВСУ, бывший замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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