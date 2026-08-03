Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Бездетность: как её объясняет православие

Рождение ребёнка — это чудо, которое большинство семей воспринимает как счастье. Но что делать, если это чудо не случается? Для многих бездетность становится не просто медицинским диагнозом, а тяжёлым крестом, который они несут в одиночестве.

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