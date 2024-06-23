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Игравший в США футболист Сарамутин заявил, что Путин многим нравится в Америке

Игравший в США футболист Сарамутин заявил, что Путин многим нравится в Америке

Российский футболист Валерий Сарамутин, который в Соединенных Штатах Америки выступал за клуб "Остин Боулд", поделился воспоминаниями о том, как в США относятся к президенту Российской Федерации Владимиру Путину.

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