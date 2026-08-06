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Военное обозрение

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Тыл как боевая работа: зачем в Минобороны разделили снабжение и что это меняет на фронте

Тыл как боевая работа: зачем в Минобороны разделили снабжение и что это меняет на фронте

5 августа 2026 года Минобороны разделило единую систему снабжения на технический и тыловой контуры, оформило Войска беспилотных систем и сменило командование двух фронтовых группировок — три решения, за которыми стоит перестройка военной машины под долгую войну на истощение.

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