Тыл как боевая работа: зачем в Минобороны разделили снабжение и что это меняет на фронте

5 августа 2026 года Минобороны разделило единую систему снабжения на технический и тыловой контуры, оформило Войска беспилотных систем и сменило командование двух фронтовых группировок — три решения, за которыми стоит перестройка военной машины под долгую войну на истощение.
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