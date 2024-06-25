«Повела себя мудро. А теперь ничего не изменишь», — поклонники Заворотнюк в шоке с поведения ее дочки Милы

Поклонники по всей стране объединились на просторах сети, чтобы выразить свои соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и послать от души тот огромный луч тепла и добра, который, как надеется публика, сможет согреть членов семьи Насти и хотя бы немного поднять им настроение в это нелегкое время.