«Повела себя мудро. А теперь ничего не изменишь», — поклонники Заворотнюк в шоке с поведения ее дочки Милы

Поклонники по всей стране объединились на просторах сети, чтобы выразить свои соболезнования семье Анастасии Заворотнюк и послать от души тот огромный луч тепла и добра, который, как надеется публика, сможет согреть членов семьи Насти и хотя бы немного поднять им настроение в это нелегкое время.
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