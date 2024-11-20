В статье сказано именно то, что должно дойти до всех Ермо сук и всех Подлюк. Этот статейный жанр именно для им подобным. Евг. Р-Р.

АндрейБорков

Что это было? Псевдо патриотическая болтология, бред как у Зеленского, только с другим знаком. Автор сам то читал, что написал? А если читал, то понял? Очень сомневаюсь.