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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Восстание

«Люди всегда были и всегда будут жертвами обмана и самообмана в политике, пока они не научатся за любыми нравственными, религиозными, политическими, социальными фразами, заявлениями, обещаниями разыскивать интересы тех или иных классов» (с)В.

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Комментарии
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Евгений Рудаков
В статье сказано именно то, что должно дойти до всех Ермо сук и всех Подлюк. Этот статейный жанр именно для им подобным. Евг. Р-Р.
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15 час.
Сергей Киселев
Надоела болтовня!
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9 час.
АндрейБорков
Что это было? Псевдо патриотическая болтология, бред как у Зеленского, только с другим знаком. Автор сам то читал, что написал? А если читал, то понял? Очень сомневаюсь.
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3 час.

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