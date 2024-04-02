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Синоптик Позднякова: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

Синоптик Позднякова: минувшая ночь в Москве стала самой теплой за 75 лет

В Москве зафиксировали температурный рекорд. Минувшая ночь стала самой теплой за 75 лет и побила прошлогодний максимум, сообщила главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

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