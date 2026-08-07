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FiNE NEWS

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При взрыве в маршрутке в пригороде Дамаска погибли два человека

В пригороде Дамаска, в районе Джараман, 6 августа произошел взрыв в микроавтобусе, в результате которого погибли два человека, сообщает местный телеканал Syria TV со ссылкой на службу гражданской обороны.

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