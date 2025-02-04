«Служба с сифилисом — меньше шансов выжить в бою. Это нарушение прав»: юрист о поправках МО РФ

Адвокат Арсений Левинсон из адвокатского бюро KALOY RU рассказал о законопроекте, подготовленном Министерством обороны России, который, по его мнению, лишает военнослужащих важного инструмента защиты своих прав — независимой военно-врачебной комиссии.
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