Актриса Гвоздикова рассказала о приставаниях Депардье на съемках

Актриса Наталья Гвоздикова вспомнила, как снималась в одном фильме вместе с Жераром Депардье. Она рассказала, что как артист он хорош, но в личном общении является довольно наглым и предпочитает много выпивать алкоголя.
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