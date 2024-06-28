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Актриса Гвоздикова рассказала о приставаниях Депардье на съемках

Актриса Гвоздикова рассказала о приставаниях Депардье на съемках

Актриса Наталья Гвоздикова вспомнила, как снималась в одном фильме вместе с Жераром Депардье. Она рассказала, что как артист он хорош, но в личном общении является довольно наглым и предпочитает много выпивать алкоголя.

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