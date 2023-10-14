Станислав Садал...
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Станислав Садальский

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ВЕЧНАЯ память ВАМ ГЕРОИ! НАШИ ДЕДЫ, ПРАДЕДЫ!

ВЕЧНАЯ память ВАМ ГЕРОИ! НАШИ ДЕДЫ, ПРАДЕДЫ!

Не знаю, как у вас, а у меня самая любимая песня о войне – "Эх, дороги", написанная в победном 1945-м поэтом Львом Ошаниным (со мной на фото) и композитором Анатолием Новиковым, автором знаменитой "Смуглянки".

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