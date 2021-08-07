Россиянам рассказали об опасности скриншотов

Использование скриншотов может привести к утечке личных данных. Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.
Использование скриншотов может привести к утечке личных данных. Функция скриншота имеет ряд минусов, особенно для крупных компаний, где есть конфиденциальные документы и данные, рассказал агентству «Прайм» управляющий партнер B&C agency Марк Шерман.
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