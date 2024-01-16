Глава ведомства поставил на контроль ход проверки по факту неправомерных действий водителей такси в Московской области

В соцмедиа сообщается, что в Котельниках водители такси полностью парализовали дорожное движение в районе рынка, организовав в нарушение Правил дорожного движения на эстакаде при въезде в город массовую стоянку.
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