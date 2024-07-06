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Царьград

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В ООН выдвинули требования к России по конфликту. Выполнить нужно до сентября

В ООН выдвинули требования к России по конфликту. Выполнить нужно до сентября

Совершенно неожиданное требование к России выдвинули в ООН. Председатель Генеральной ассамблеи ООН Дэннис Фрэнсис считает, что Москва должна вывести свои войска из зоны конфликта в сентябре.

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Комментарии
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Валентин Громов
а что оон пока не под нами жаль надо
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4 час.
КК
Коля Колянов
Пусть засунет свои требования, себе в задний привод там ему самое место.
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4 час.
vagas Karlito
Во -во! Все эти  пляски  наших недругов со своим видением мира   сводятся к одному! В очередной раз   обмануть и навязать свои  условия в том или ином виде! То есть как получится и за каждый пункт  бодаться! Надеюсь  хватит ума на сей раз не дать себя обмануть!?))А почву они прощупывают!)))
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2 час.

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