В ООН выдвинули требования к России по конфликту. Выполнить нужно до сентября

vagas Karlito

Во -во! Все эти пляски наших недругов со своим видением мира сводятся к одному! В очередной раз обмануть и навязать свои условия в том или ином виде! То есть как получится и за каждый пункт бодаться! Надеюсь хватит ума на сей раз не дать себя обмануть!?))А почву они прощупывают!)))