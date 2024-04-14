Туристы возмущены новым правилом о прожиточном минимуме в Испании

Одна из самых популярных среди туристов европейских стран приняла новое правило, согласно которому, все туристы, желающие посетить Испанию, должны иметь минимальный бюджет на проживание в размере 113 евро (около 11 тысяч рублей) в день.
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