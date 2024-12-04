Сенатор Климов назвал события в Грузии и Сирии звеньями одной цепи

В Сирии, где возобновились масштабные военные действия, и в Грузии, где продолжаются антиправительственные митинги и столкновения с полицией, вывести ситуацию из горячей фазы «будет не так просто, как кому-то кажется».
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