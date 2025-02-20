Астраханца подозревают в намерении сбыть почти 10 тонн немаркированной рыбной продукции

Предприниматель приобрел частик у неустановленных лиц за 2,5 млн рублей. Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в приобретении и хранении для сбыта немаркированной рыбной продукции.
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