Астраханца подозревают в намерении сбыть почти 10 тонн немаркированной рыбной продукции

Предприниматель приобрел частик у неустановленных лиц за 2,5 млн рублей. Следственным отделом по Трусовскому району Астрахани СУ СКР возбуждено уголовное дело в отношении индивидуального предпринимателя, подозреваемого в приобретении и хранении для сбыта немаркированной рыбной продукции.