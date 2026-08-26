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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Ньюкасл» купил Нико Гонсалеса у «Ман Сити» за 47+3 млн фунтов

Нико Гонсалес стал игроком « Ньюкасла ».  «Сороки» объявили о переходе 24-летнего полузащитника из « Манчестер Сити ».

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