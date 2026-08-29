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Еэсовский орденоносец: какие награды собрал Зеленский за уничтожение Украины

Еэсовский орденоносец: какие награды собрал Зеленский за уничтожение Украины

Efrem Lukatsky/AP/TASS На 35-летии независимости Украины выступил глава киевского режима Владимир Зеленский – черная вышиванка, черные брюки, но без орденов, а у него их много.

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