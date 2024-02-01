В ГУР заявили, что Киев попросил РФ передать тела погибших при крушении Ил-76

Представитель главного управления разведки (ГУР) минобороны Украины Андрей Юсов заявил, что Киев обращался к Москве с просьбой передать тела пленных, погибших при крушении Ил-76 в Белгородской области, передает издание "Украинская правда" "Насчет информации о гибели – да, Украина обращалась и продолжает обращаться касательно передачи тел", – сказал Юсупов.